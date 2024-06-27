В Дзержинском участники программы «Активное долголетие» вышли на пленэр

В рамках программы «Активное долголетие» в изостудии МАУК ДК «Вертикаль» городского округа Дзержинский регулярно проходят занятия живописью. 25 июня участницы группы «Вдохновение» вышли на пленэр на территорию Николо-Угрешского монастырь, виды которого вдохновили художников на создание зарисовок. Об этом сообщает администрация округа.

Основанный в 1380 году святым благоверным великим князем Дмитрием Донским, в наши дни Николо-Угрешский монастырь по праву считается настоящей жемчужиной и главной достопримечательностью городского округа Дзержинский.

Любители живописи «золотого» возраста в рамках пленэра не только рисовали, но и смогли отдохнуть в умиротворяющей обстановке обители.

С наступлением летнего сезона 2024 года в Подмосковье традиционно стартовал проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Все лето в городском округе Дзержинский проходят культурные мероприятия различных форматов.

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