В двух округах Подмосковья выявили незаконные площадки по приему стройотходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области продолжают мероприятия по выявлению нелегальных объектов обращения со строительными отходами и грунтами. Очередные площадки выявлены в Чехове и Домодедове. Надзорные мероприятия проводились совместно с сотрудниками ОМВД России по округам. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В Чехове нелегальный пункт приема строительных отходов был выявлен вблизи деревни Чепелево. Такая же площадка была обнаружена вблизи села Домодедово. В обоих случаях сотрудники полиции задержали транспортные средства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность. Виновники нарушений будут привлечены к административной ответственности.

Помимо этого, в течение прошлой недели средствами фотофиксации было установлено 66 попыток транспортировки строительных отходов и грунтов без оформления разрешительных документов. Сумма штрафов составила 198 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.