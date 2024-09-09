В двух округах Подмосковья проводят противопожарную агитацию с помощью героев сказок

В связи с ограничением посещений гражданами лесов и въезда в них транспортных средств сотрудники Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» в целях исключения лесных пожаров, а также стабилизации пожароопасной обстановки, усилили меры по распространению агитационно-профилактического материала. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты лесничества регулярно проводят рейды и беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, а также о правилах поведения в случае возникновения лесного пожара не только со взрослыми, но и с детьми. Для более эффективной подачи материла детям, ведущий инженер по лесопользованию Жанна Кулькова использует наглядные агитационные рисунки.

Использование ярких изобразительных средств привлекает внимание детей, что помогает быстро и просто запоминать услышанное. Лесничим очень важно найти доступные способы объяснения для каждого, почему нужно беречь лес и соблюдать правила.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.