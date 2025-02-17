В двух округах Подмосковья предотвратили незаконный сброс сточных вод

После вмешательства инспекторов эконадзора Минэкологии Московской области ликвидированы незаконные водовыпуски в муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В городском округе Балашиха специалисты министерства совместно с представителями администрации выявили признаки сброса сточных вод с земельного участка в микрорайоне Новое Павлино, которые могли попадать в реку Чернавку. Силами работников коммунальной службы водосброс был затампонирован, собственнику участка будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В Дмитровском округе также обнаружены признаки сброса сточных вод в деревне Рыбаки, вблизи коттеджного поселка. Здесь имелся риск попадания сточных вод в реку Мещериху. Незаконный водосброс также ликвидирован. Ситуация в обоих округах остается на контроле Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.