В двух бывших советских кинотеатрах Москвы появился высокоскоростной интернет

Подошло к концу строительство сети в зданиях бывших советских кинотеатров «Алмаз» и «Планета» в Москве. После полной реконструкции им предстоит стать современными местами притяжения — пространствами для досуга и отдыха горожан, дополнительный комфорт которым обеспечит стабильный высокоскоростной мобильный интернет до 180 Мбит⁄с.

Как сообщили в пресс-службе оператора «Мегафон», сеть покрывает всю территорию районного центра «Место встречи „Алмаз“», которая после реконструкции вырастет вдвое. Гости общественного центра смогут совершить повседневные покупки и принять участие в досуговых и развлекательных программах. Распределенная антенная система MIMO 2×2 обеспечит устойчивое покрытие и высокую скорость интернета в гаджетах посетителей даже в час-пик. Сеть готова в том числе и к кратному увеличению числа гостей.

Аналогичное решение технические специалисты оператора внедрили и в новом четырехэтажном здании «Места встречи „Планета“», где будут проходить лекции, праздники и мастер‑классы.

«Оба кинотеатра с 1960‑х годов пользовались огромной популярностью у нескольких поколений москвичей, но время оказалось беспощадно к зданиям: обветшавшие и заброшенные объекты уже перестали напоминать о впечатлениях от столь долгожданных киносеансов. Теперь бывшие кинотеатры ждет новая жизнь — они, как и прежде, станут точками притяжения для местных жителей, но уже с более современной начинкой, частью которой стала наша телеком‑инфраструктура. Мы использовали надежные технические решения, которые помогут москвичам получить максимум удовольствия от отдыха и шопинга в обновленных общественных центрах», — уточнил директор «Мегафона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.