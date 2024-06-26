В Дубну вернулись уникальные мозаичные панно Нади Леже
Фото - © Пресс-служба Администрации городского округа Дубна
Все 10 уникальных мозаичных панно художницы Нади Леже из коллекции портретов великих людей ХХ века вернулись с восстановительных работ в дубненской мозаичной мастерской. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Последние 4 — изображения Льва Толстого, Зои Космодемьянской, Леонида Когана, Марселя Кашена — размещены на своих прежних местах в аллее у ДК «Мир».
Их реставрацией в течение нескольких месяцев занимался дубненский мозаичист Михаил Поляков. Он максимально сохранил стиль автора и добавил утраченные элементы.
В ближайших планах — реконструкция мозаичных портретов советских космонавтов, которые установлены на площади рядом с ДК «Октябрь». Все работы специалисты рассчитывают завершить до октября этого года, когда будет отмечаться 120-летие со дня рождения Нади Леже.
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