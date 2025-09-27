В Дубне жители высадили более 300 деревьев на набережной Волги

В Дубне горожане приняли участие в областной акции «День в лесу». На природу за позитивом вышли несколько сотен жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция прошла в значимом для дубненцев месте — в парке на набережной вдоль Волги. Это любимая площадка для променада, как у жителей, так и у гостей города.

Всего в рамках акции жители в Дубне высадили 345 деревьев. Горожане украсили территорию парка вдоль Волги тополями, березами, липами, а также дубами и вязами. Также деревья появились и вдоль велодорожки «Дубненская кругосветка», которая проходит рядом. Больше всего было высажено яблонь разных сортов — всего 100 деревьев. Горожане дополнили существующие яблоневые аллеи как на Менделеевской, так и на Комсомольской набережных.

«Каждый год мы стараемся делать нашу Дубну еще более зеленой — в этом году высадили более 2500 кустарников и молодых деревьев во дворах и на улицах города. И сегодня дубненцы всех возрастов с удовольствием подключились к акции, чтобы наша родная Дубна всегда оставалась цветущей», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Также в ходе акции участники получили памятные сувениры — кепки, футболки, значки. В завершении всех ждало угощение — горячий чай с пирожками.

