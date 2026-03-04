В Дубне завершились игры по футзалу в рамках проекта Единой школьной лиги

Более 50 игр сыграно дубненскими футболистами в рамках проекта Единой школьной лиги. В городской финал вышли шесть сильнейших команд наукограда: гимназии № 8 и № 11, а также школ № 1, № 5, № 7, № 9, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По правилам лиги, играли по круговой системе.

«По сравнению с прошлым годом у ребят выросла мотивация. Интересные конкурсы, яркие амбассадоры», — говорит главный судья по футзалу проекта Единой школьной лиги Александр Смирнов.

Каждая игра длилась по 20 минут. За это время спортсмены от каждой команды старались выложиться по полной. Главный судья подчеркнул, в Дубне много сильных футболистов, поэтому все игры проходили интересно, динамично.

Второй год подряд среди лидеров — школа № 5 и гимназия № 11. В обеих есть профессиональные игроки, которые ведут команды к победе. Именно между ними и развернулась самая напряженная и интересная игра. В итоге второй год подряд победила школа № 5, в финале они не проиграли ни одного матча.

В Дубне также уже определились финалисты по баскетболу и шахматам, впереди — игры по волейболу. Школы-победители будут представлять наукоград на областном этапе.

«Единая школьная лига Московской области — это новый формат соревнований, предоставляющий отличную возможность проявить себя в спорте! Проект разработан по поручению нашего Губернатора для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом. Удачи нашим спортсменам! Будем болеть за Дубну!», — сказал глава наукограда Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.