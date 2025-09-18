В Дубне завершается благоустройство нового сквера

В новом сквере во дворе домов на проспекте Боголюбова в Дубне работы движутся к завершению. Сроки сжатые, но подрядчик работает интенсивно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Работы идут активно, наблюдаем из окон каждый день, очень рады, что при этом соблюдается закон о тишине, рады, что прислушались к жителям и в основу проекта легли наши идеи. С нетерпением ждем, когда все сдадут», — говорит председатель совета дома Юлия Попова.

Сейчас подрядчик завершает обустройство тротуаров и переходит к установке опор освещения и малых архитектурных форм.

Глава Дубны выезжает в сквер регулярно. Сейчас обсудили поставки лавочек, перголы, теннисных столов и другого оборудования. В ближайшие дни малые архитектурные формы поступят на объект. Еще один важный момент для жителей — озеленение сквера. Посадка деревьев и кустарников начнется на следующей неделе.

«К началу октября сквер будет открыт для жителей!» — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.