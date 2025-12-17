В Дубне заработала международная научная школа для молодых ученых стран СНГ

Делегации из вузов Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана примут участие в международной научной школе на базе университета в Дубне. Открытие школы состоялось 16 декабря и символично совпало с Днем независимости Казахстана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«К нам приехали специалисты, которые так или иначе связаны с наукой, с технологиями, в том числе с ядерно-физическими. Очень много стран СНГ сейчас подходят к развитию атомной промышленности с большим вниманием. Дубна в этом смысле интересна странам СНГ как точка, в которой накоплен большой потенциал и много компетенций в этой отрасли, в этом направлении», — отметил ректор университета «Дубна» Андрей Деникин.

Школа продлится до 20 декабря. В ее ходе 44 участника познакомятся с кампусом университета, посетят с экскурсией базовые установки Объединенного института ядерных исследований, предприятия Особой экономической зоны «Дубна». Для студентов и молодых ученых проведут лекции по основам технологического предпринимательства, тематические игры. Школа проводится совместно с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.