В Дубне запустили первый плоскостной фонтан

Это первый плоскостной фонтан в Дубне. Жители наукограда давно просили городскую администрацию обустроить такой в одном из парков города.

«Пуск позволил нам настроить программу для работы фонтана в автоматическом режиме, проверить сетевое оборудование и освещение. Третьим этапом будет производиться программирование фильтровальной установки, чтобы вода в фонтане всегда была чистая, и автоматического долива воды: если вода у нас куда-то уйдет, будет долив из систем общего водоснабжения», — отметил представитель подрядной организации Дмитрий Доминов.

«Это финальный штрих в завершении благоустройства еще одного сквера в Дубне. Работы здесь стартовали в конце прошлого лета. Сквер в Дубне уже открыт для жителей. Особой популярностью у отдыхающих пользуются большие подвесные качели, теннисные столы и детская площадка. Комбинированный фонтан, который состоит из классической чаши и плоскостной зоны, тоже готов, осталось завершить необходимые процедуры по его настройке. Благоустройство территории прошло в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, — уточнил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.