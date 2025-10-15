В Дубне за лето обустроили 3 «народные тропы»

В этом году в Дубне сразу три тропинки стали комфортнее: за лето на их месте построили тротуары. Каждая локация выбрана неслучайно: это популярные маршруты передвижения среди жителей. Именно на основе комментариев от горожан и были выбраны «народные тропы», которые вошли в программу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первые работы стартовали еще в мае. Подрядчик начал с улицы Орджоникидзе в Дубне — новый тротуар ведет к двум расположенным здесь СНТ «Заря-1» и СНТ «Заря-2». Следующей локацией стала тропа в частном секторе на ул. Солнечная, которая соединяет ее с остановкой «Правление» (микрорайон Юркино). Финальные работы прошли на улицах Речной — Александровка. Всего в асфальт «оделись» полкилометра троп.

Предварительно на каждом участке в Дубне были выполнены все необходимые подготовительные работы. На локациях подрядчик также провел благоустройство прилегающих территорий. На всех этапах за работами следил глава Дубны Максим Тихомиров.

«Работы проходили по губернаторской программе „Пешком“, в рамках которой ежегодно вместе с жителями выбираем популярные народные тропы и переводим их в асфальт», — отметил Тихомиров.

Сейчас в рамках формирования бюджета на 2026 год определяются народные тропы, которые также будут обустроены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.