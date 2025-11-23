В Дубне впервые откроется выставка картин с дополненной реальностью

Новая выставка известного художника Бориса Макарова «Поля русской славы» откроется 29 ноября в Дубне. Ее главная особенность — классические полотна с функцией дополненной реальности, которую обеспечивают куаркоды, музыкальное сопровождение и VR-очки, их будут выдавать посетителям на входе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

В экспозиции в Дубне представлено более тридцати монументальных полотен, диптихов и триптихов. На каждом — известные битвы в отечественной истории, от Древней Руси до специальной военной операции. Борис Макаров отметил, идея выставки в том, что все должны знать свою историю, а его картины — как иллюстрации в учебнике, с ними знания лучше усваиваются.

«Как мы наблюдаем на других выставках, ученики не всегда готовы оценить сухие факты. Эмоциональное восприятие гораздо сильнее влияет на запоминание исторических событий. Поэтому использование новых технологий, которые поймут школьники и студенты, которым они близки, очень важно на наш взгляд», — рассказал директор проекта «Поля русской славы» Александр Лазарев.

Выставка в Дубне демонстрирует непрерывность традиции служения Отечеству на Руси — от Рюрика до современных героев СВО и будет особенно интересна любителям истории.

Выставка откроется 29 ноября и будет работать до 26 января. Она расположена в помещении дубненского отделения «Союза женщин России» по адресу пр-т. Боголюбова, д. 35.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.