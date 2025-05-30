В Дубне восстанавливают самую большую в городе круглую клумбу

Более 1 тыс. саженцев приготовили сотрудники зеленого хозяйства городских парков, чтобы вернуть к жизни клумбу в парке семейного отдыха в Дубне после долгого запустения. Эта круглая клумба — самая большая в наукограде, сообщает пресс-служба администрации округа.

На подготовленном черноземе высадят бархатцы, бегонии, гортензии, барбарис. В особом порядке: многолетние культуры будут сочетать с однолетниками, чтобы клумба как можно дольше радовала жителей и гостей Дубны — вплоть до поздней осени.

«Парк семейного отдыха в Дубне посещают тысячи людей. Каждую неделю здесь проходят игровые программы для детей, выступления творческих коллективов города. Жители приходят сюда, чтобы погулять, отдохнуть с детьми на пляже. Мы решили, что клумбу пора восстановить. Раньше рядом с ней все фотографировались — наши молодожены, гости города. Закупили для нее 1 тыс. саженцев», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Также сотрудники парка приведут в порядок бордюр вокруг клумбы и будут ухаживать за растениями в течение всего периода цветения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.