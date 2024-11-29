В Дубне ведутся работы по уборке снега и наледи

В Дубне ведутся работы по уборке снега и наледи, что особенно актуально в зимний период, когда погодные условия становятся настоящим вызовом для городских жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коммунальные службы города, включая муниципальную коммунальную компанию МБУ «ЖКУ», прикладывают все усилия для обеспечения безопасности и комфорта на улицах. Более 70 специалистов и 30 единиц техники ежедневно проводят как ручную, так и механизированную уборку снега на городских дорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, и на подходах к объектам социальной сферы.

В частности, значительные работы проведены на улицах: Московская, Строителей, Сахарова, Центральная, Свободы, Октябрьская, Ленинградская, Боголюбова, Векслера, Понтекорво, Мичурина, Юркино, Флотская, Дубненская набережная, Программистов, Университетская, Новогодняя и Тверская Основная задача — минимизировать риска падения пешеходов и предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

Жители, используя возможности портала «Добродел», оперативно сообщают о местах, требующих особого внимания коммунальщиков. По информации, полученной из центра управления регионом за период с 23 ноября по 27 ноября зафиксировано 192 обращения, 49 из них по уборке снега.

Уборка снега и наледи включает в себя не только расчистку дорог, но и обработку их противогололедными материалами, что позволяет обеспечить безопасность движения и предотвратить возможные происшествия.

Работники МБУ «ЖКУ» трудятся как в дневное, так и в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан и обеспечить свободное передвижение автомобилей и общественного транспорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.