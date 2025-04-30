В Дубне в мае заработают шесть фонтанов

Фонтаны Дубны включили 30 апреля. Четыре фонтана — у городского загса, в сквере на улице Жолио-Кюри, два у администрации города. Специалисты расконсервировали оборудование, проверили состояние систем, провели пробные пуски, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Большой фонтан, на озере в Парке семейного отдыха, включат чуть позже. Он — трехкаскадный, с высотой центральной струи 18 метров. Специалистам предстоит установить новое оборудование взамен вышедшего из строя. Оно позволит наладить и отрегулировать разную высоту струй.

«Впереди важная работа по запуску нашего обновлённого фонтана в сквере имени Павла Журавлева», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В мае заработает и шестой — обновлённый фонтан — в сквере имени Павла Журавлева. Он будет комбинированным, состоящим из чаши и большого плоскостного элемента, струи которого будут подсвечены. Фактически, он новый, организован на месте старого. Электрическое оборудование уже установлено, проверено на работоспособность. Сейчас идут заключительные работы по монтажу основания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.