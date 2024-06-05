Памятник истребителю-перехватчику МиГ-25 в Дубне готовят к покраске

Памятник истребителю-перехватчику МиГ-25, установленный в Дубне, является символом авиационных достижений города. Этот легендарный самолет, способный развивать скорость до 3 тыс. км/ч, был разработан при участии специалистов Дубненского машиностроительного завода, сообщила пресс-служба администрации городского округа дубна.

Сейчас памятник готовится к покраске — эти работы проводятся силами ДМЗ им. Н. П. Федорова. К процессу также подключились другие ведущие предприятия города — ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка и городские коммунальные службы. Инициатором и одним из главных вдохновителей проекта по обновлению памятника выступил депутат Совета Анатолий Петрович Утриванов.

Установка памятника МиГ-25 в Дубне состоялась по инициативе Героя Советского Союза Владимира Николаевича Кондаурова, ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова» и администрации города. Этот монумент бережно хранит память о вкладе инженеров и конструкторов Дубны в развитие отечественной авиационной промышленности.

Обновление памятника — еще один пример эффективного взаимодействия администрации, депутатов и городских предприятий, направленного на сохранение исторического наследия Дубны и увековечивание ее славы как ведущего центра авиационной технологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.