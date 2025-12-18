17 декабря в Дубне установили памятник академику Александру Балдину, который с 1968 года связал свою жизнь с Объединенным институтом ядерных исследований и Дубной, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он более 30 лет руководил Лабораторией высоких энергий ОИЯИ, был основоположником научного направления «релятивистская ядерная физика» и принимал участие в разработке легендарного синхрофазотрона, будучи одним из принципиальных авторов технического проекта этой установки.

На открытии памятника глава Дубны Максим Тихомиров отметил, важно помнить тех, кто строил город, кто стоял у истоков научной славы ОИЯИ.

«Скульптура установлена в честь столетия выдающегося российского физика, которое будут отмечать в следующем году. Скульптор Дмитрий Ярмин изобразил ученого таким, каким его запомнили многие: вот он прогуливается на улице Лесной и думает о работе. На открытии были горожане, родственники, друзья, коллеги и преемники Александра Балдина. Теперь память о нем будет передаваться и подрастающему поколению», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Сам памятник получился душевным. Идею предложил сын Александра Балдина, Антон Александрович, сотрудник Лаборатории физики высоких энергий, который продолжает дело отца. Вспоминает, вся семья переехала в Дубну в 1968 году и поселилась как раз на улице Лесной.

