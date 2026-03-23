В Дубне укомплектована система насосных станций для противостояния паводку

В Дубне полностью укомплектована система из десяти насосных станций для противостояния паводку. Поступили последние два насоса и сегодня, 23 марта, проведено тестирование, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Все 10 насосных станций установлены на подготовленные площадки, которые организованы на Южной и Центральной канавах. Вместе они способны перекачивать пять тысяч кубометров воды в час. Тестирование показало оптимальную работоспособность системы, которая является одним из основных элементов защиты Дубны от паводка. Определены точки забора воды и точки сброса.

«При содействии ГУ МЧС России Московской области выставили необходимое число насосных станций в двух локациях в Левобережье — всего 10 общим объемом 5000 кубометров воды в час — для перекрытия русел Южной и Центральной канав и принудительного переброса воды из них в русло Волги для предотвращения подтоплений ближайших СНТ», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

На обеих локациях, которые находятся в зоне возможного подтопления, организовано круглосуточное дежурство двух бригад Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. Пока уровень воды в Южной и Центральной канавах не вызывает опасений. На плотине открыты шесть щитов, вода уходит — почти 800 кубометров в секунду.

«В Иваньковском водохранилище уровень воды сейчас — примерно 120 метров по Балтийской системе, в нижнем бьефе Иваньковского гидроузла — 110-111, при летнем уровне 113-113,5 метров по Балтийской системе. На сегодня организован тот необходимый запас объемов водохранилищ, который позволит смягчить удар, возможный при вскрытии верховьев Волги, и безопасно пройти этот паводковый период», — отметил заместитель главы г. о. Дубна Алексей Брызгалов.

Поставка и установка десяти мощных дренажных насосов — одна из задач комплекса противопаводковых мер, который реализуется сейчас в Дубне под контролем главы города. Заранее завезены водоналивные дамбы, минимизирован объем снега, находящегося в городской черте, прочищены дренажные канавы и система ливневой канализации. Налажено взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов и МЧС. А также проведена тренировка всех спецподразделений на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.