В Дубне стартовало масштабное благоустройство во дворах

В этом году девять дворов Дубны преобразятся. Все подрядчики определены, первые работы по благоустройству этих территорий уже начались, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворе домов 30 на улице Центральной и 10 на улице Березняка строители готовятся к демонтажу асфальтового покрытия. Здесь силами МБУ «ЖКУ» убрали старые ограждения, а силами подрядчика — бордюрный камень. Фрезеровка асфальтового покрытия начнется на следующей неделе. Также здесь — в центре дворов — установят новые лавочки, урны, велопарковки и проведут озеленение. Детская площадка у жителей Центральной, 30 и Березняка, 10 — новая, ее установили только в прошлом году и менять не будут. Тем не менее, в большинстве дворов, а именно в семи, где в этом году пройдут работы, планируется замена игровых комплексов.

Большинство дворов, запланированных к благоустройству, расположены вдоль улицы Центральной. Ранее с жителями были проведены встречи, в ходе которых горожане сами определили приоритетные работы.

«Напомню, что впервые в этом году при поддержке правительства региона мы зашли сразу в 9 дворов. Еще зимой мы обсуждали с жителями, что им нравится во дворах, какие здесь есть опасные элементы, а чего им, наоборот, не хватает. На основе собранных мнений и были подготовлены планы по благоустройству дворов. Сейчас работы стартовали, будем держать их на контроле», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.