В Дубне стартовал курс занятий по оказанию первой помощи

В Дубне в читальном зале библиотеки Левобережья прошло первое занятие в рамках курса по оказанию первой помощи. В него входят лекции по теории и обучение практическим навыкам всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как действовать в экстренной ситуации, рассказал и показал дубненцам преподаватель первой помощи волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна». Участники занятия узнали, с чего следует начать, что можно делать, а что нельзя.

Оказание психологической поддержки пострадавшему до приезда специалистов службы скорой медицинской помощи — важный аспект — был выделен особо. Это было первое занятие из курса. Участники узнали, как эффективно вызвать скорую, ознакомились с универсальным алгоритмом первой помощи, получили общие сведения о правовых аспектах. Потренировались укладывать пострадавшего в устойчивое боковое положение — самое безопасное в подобной ситуации. На семинары курса по оказанию первой помощи приглашаются все желающие.

«В рамках программы можно будет научиться накладывать фиксирующую повязку, освоить технику закрытого массажа сердца, приобрести много других полезных знаний и навыков», — пояснил преподаватель первой помощи ВПСО «Дубна» Виталий Мосалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.