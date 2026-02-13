В Дубне создали батарейки для работы при температуре до +120 градусов

В Дубне специалисты Научно-исследовательского и конструкторско-технологического центра электрохимической техники Государственного университета «Дубна» разработали батарейки, способные функционировать при температуре до +120 градусов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Исследователи центра электрохимической техники Государственного университета «Дубна» создали источник питания нового поколения. Разработка предназначена для работы в экстремальных условиях, включая высокие температуры до +120 градусов Цельсия.

По словам и.о. начальника центра Филиппа Напольского, в батарейках применены новые материалы, что позволило увеличить запас энергии, снизить вес и обеспечить стабильную работу при высоких температурах. Технология ориентирована на серийное производство.

Новые батарейки востребованы в горнодобывающей отрасли, буровых установках и сталелитейной промышленности. Разработка команды центра, в которую входят студенты, аспиранты и молодые специалисты, также может использоваться в гражданском секторе и авиации. Испытания показали, что элементы подходят для беспилотников и летательных аппаратов дальнего действия, в том числе применяемых на СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.