В Дубне состоялась выездная администрация в Парке семейного отдыха

Вместе со своей командой глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провел встречу с жителями в Парке семейного отдыха. Он рассказал о планах по строительству жилья, о том, что сегодня делается в рамках благоустройства и развития инфраструктуры Дубны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов поучаствовал в выездной администраци.

Депутаты городского Совета также нашли время, и пришли пообщаться с горожанами.

«Дубненцы задавали вопросы о наших масштабных проектах, дискутировали, высказывали свои опасения, благодарили. Таким и должен быть конструктивный диалог с теми, для кого мы работаем! Спасибо жителям за слова благодарности и поддержку нашей работы», — сказал Максим Тихомиров.

27 июня в 18:30 выездная администрация пройдет по адресу: г. Дубна, ул. Ленина, д. 39, школа № 10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.