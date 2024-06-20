В Дубне состоится акция «Свеча памяти»
Фото - © администрация городского округа Дубна
Всероссийская акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби состоится в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В то летнее воскресенье 1941 года по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на Советский Союз. Так начались 1418 дней, полных подвигов и мужества.
21 июня вместе, при поддержке Молодежного совета ДМЗ, мы зажжем более 1500 свечей в честь павших героев Великой Отечественной войны.
Жителей Дубны приглашают к мемориальному комплексу «Братские могилы».
Выстраивание свечей начнется в 21:30 21 июня.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.