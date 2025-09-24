В Дубне скоро зазвучит второй карильон

Обновленный карильон вернули на стену главного корпуса университета в Дубне. Установили часовой механизм: в ближайшее время его электронику настроят, чтобы колокола играли музыку, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы передали композитору те варианты мелодий, которые хотели бы слышать: Всемирный гимн студенчества, гимн России, „Подмосковные вечера“ и другие. Предполагается, что каждые три часа будет смена музыки, чтобы не надоедало, а также думаем, что сможем использовать звон карильона на торжественных мероприятиях», — рассказала Оксана Крейдер, и. о. проректора Государственного университета «Дубна».

Карильон появился в университете в 2000 году. Сейчас его перевесили, чтобы не перекрывали ели, высаженные первыми студентами университета. Восстановлением механизма занимался один из выпускников университета «Дубна»: ранее он же помог с запуском карильона на здании Хоровой школы мальчиков и юношей. Инженеры тщательно отремонтировали управляющую электронику механизма: ожидается, что колокола зазвучат к началу октября, в честь Дня рождения вуза.

