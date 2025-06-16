В Дубне школьники учатся собирать дроны в рамках президентского проекта

В школе № 10 в Дубне открыты шесть инженерных классов, в которых обучают программированию беспилотных летательных аппаратов, их сборке и пилотированию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Даниил Рябич переходит в шестой класс, а в пятом уже научился управлять разными моделями дронов и освоил базовые методы их программирования. Уверен, что этот опыт пригодится в будущей профессии. Намерен стать биологом и использовать дроны для наблюдения за животными, сбора образцов, борьбы с браконьерами.

Школа в Дубне — одна из 20 в Московской области, где реализуется новый президентский национальный проект «Беспилотные авиационные системы». И три года она участвует в федеральном проекте по открытию инженерных классов.

«В нашей школе открыт специализированный класс по беспилотным авиационным системам. Имеется большая полетная зона, школой разработаны программы дополнительного образования по пилотированию, которые ориентированы на обучающихся 12-17 лет. Современное оборудование, которое есть в нашей школе, позволит научиться практическим навыкам пилотирования, основам программирования, принципам работы современных летательных аппаратов», — отмечает директор школы № 10 Елена Бодина.

Учителя отмечают большой интерес у школьников ко всему, связанному с беспилотниками.

«Полеты, конечно, самая увлекательная часть программы, но для успеха требуется большая подготовка — понимание системы работы, умение отремонтировать, ребята это понимают и занимаются усердно», — говорят учителя.

Педагоги не прекращают повышать квалификацию, тоже учатся. Направление — быстро развивающееся, требуется постоянно обновляться, чтобы соответствовать моменту. Продолжаются и поставки оборудования. Скоро прибудут конструкторы для сборки более сложных дронов. Также ожидаются фрезерные и деревообрабатывающие станки, новое интерактивное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.