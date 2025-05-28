В Дубне школьники совершили тренировочное десантирование в честь Героя РФ

Учащиеся 7-8 классов школы № 1 в Дубне могли почувствовать себя настоящими десантниками и совершить тренировочное десантирование по системе «Трос». сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие было организовано фондом «Батальон» и дубненским отделением «Союза десантников России».

«Я встал первым в строй, было очень интересно узнать, как это, как служат десантники. От тренировочного десантирования очень странные ощущения, но все очень хорошо, мне понравилось», — поделился впечатлениями ученик 7 класса Илия Рубинский.

Тренировочное десантирование школьники выполняли дважды. Первый раз пробный, второй — с муляжом автомата Калашникова в руках. Перед прыжками ребята прошли инструктаж, потренировались правильно группироваться. Каждый после мероприятия получил свидетельство о выполнении тренировочного десантирования.

«Здесь дело не только в прыжках. Это мероприятие направлено на поднятие авторитета армии России у молодежи, престижа десантных войск и, естественно, на то, чтобы мы точно помнили героев, которые свою жизнь отдали за нашу Родину», — подчеркнула Полина Васильева, лидер волонтерского движения «Батальон».

Мероприятие провели в честь гвардии лейтенанта 56 гвардейского десантно-штурмового полка, командира штурмовой роты, Героя Российской Федерации (посмертно) Азамата Бердиева. В августе 2023 он героически погиб, но смог спасти своих сослуживцев. Для школьников фонд «Батальон» организовал на месте небольшой музей, где можно было посмотреть на личные вещи героя и трофеи из зоны проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.