В Дубне школьникам представили прототип штурмового дрона местной разработки

Урок мужества для учеников школы №5 в Дубне прошел 10 февраля, где им показали прототип штурмового дрона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Дубне Максим Большаков 10 февраля провел урок мужества для учащихся школы №5. К мероприятию присоединился Андрей Шемчук, разработчик прототипа наземного роботизированного телекоммуникационного комплекса «Портфель 1».

Андрей Шемчук рассказал, что дрон предназначен для преодоления так называемого «последнего километра» при штурме позиций противника. Устройство легко переносится бойцами, быстро приводится в боевую готовность и может быть оснащено миной для выполнения задач на поле боя.

Это уже второй прототип, созданный разработчиком из Дубны. Новый вариант стал легче, маневреннее и бесшумнее, его можно переносить с помощью ремней. В будущем дрон планируется использовать не только для боевых задач, но и для транспортировки грузов.

В ходе встречи школьники смогли пообщаться с разработчиком и узнать о возможностях применения дрона. Ассоциация ветеранов СВО в Дубне планирует продолжать проводить подобные уроки мужества для учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.