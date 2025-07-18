В Дубне сделали заметной для яхтсменов и серферов отмель на водохранилище

Отмель на Иваньковском водохранилище теперь заметна для любителей водномоторного спорта и яхтинга — члены отряда спасателей в Дубне установили вдоль ее границы специальные отметки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Отмель осталась от длинной насыпи, когда-то защищавшей пристань Дубненского машиностроительного завода от волн. Также она использовалась в качестве взлетной полосы для самолетов-амфибий. Теперь она подмыта, ушла под воду и часто становится препятствием для сапбордистов, яхтсменов и серфингистов Дубны во время их тренировок.

Специалисты ПСП ПСЧ-215© закрепили в грунт фонарики, закрытые пластиком от дождей. Их расставили так, чтобы граница отмели была понятна тем, кто занимается водным спортом на акватории Иваньковского водохранилища.

«Во время отдыха на воде и тренировок на акватории требуется быть особенно внимательным и соблюдать правила безопасности», — отмечает начальник ПСП ПСЧ-215© Иваньковское вдхр. ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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