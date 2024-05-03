В Дубне родители детей-инвалидов получат выплату по уходу без учета дохода семьи

В подмосковной Дубне родителей детей-инвалидов смогут получать выплату по уходу за ребенком без учета дохода семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Когда в семье есть ребенок-инвалид, то на плечи родителей ложится еще большая ответственность и в этот момент важна любая поддержка, особенно материальная. В Подмосковье родители порядка 2,5 тыс. детей-инвалидов с III степенью ограничения к самообслуживанию смогут получить выплату на уход за ребенком в размере 18 тыс. рублей. Ранее учитывались доходы семьи, но сейчас мы отменяем данное правило, т. к. каждая семья этой категории должна получить поддержку», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья, министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Данная норма введена Законом Московской области от 22.02.2024 № 19/2024-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».

Уже 700 семей, проживающих на территории региона, получают данную меру поддержки.

«В настоящее время в Дубне 5 семей получают ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом. Изменения в порядок предоставления данной выплаты внесены, и поэтому все семьи муниципалитета, имеющие ребенка-инвалида с III степенью ограничения способности к самообслуживанию, могут оформить заявление на выплату без учета дохода», — добавила начальник социальной защиты Татьяна Тарасова.

В ведомстве уточнили, что заявление можно подать через региональный портал госуслуг, перейдя по ссылке.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6, чат-боте «Соцуслуги Подмосковья» или в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Талдом», перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.