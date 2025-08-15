В Дубне проведут капремонт второго здания для хоровой школы мальчиков и юношей

Подрядчик начал обследование второго здания Детской хоровой школы мальчиков и юношей в Дубне перед капитальным ремонтом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По его результатам будет составлен проект. Вначале предстоят масштабные демонтажные работы. Принято решение начать их до того, как будет закончена проектная документация. Поэтому планируется, что строители «зайдут» на объект заранее.

В Детской хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» сегодня занимаются 513 учащихся от 4 до 18 лет. Их количество серьезно превышает расчетное для основного здания — 250 человек. Здесь репетируют 8 хоровых коллективов и 2 оркестра русских народных инструментов. Потребность в дополнительных помещениях будет удовлетворена после капитального ремонта в старом здании, которое располагается поблизости.

«Недавно на территории Хоровой школы мальчиков и юношей „Дубна“ открыли новую концертную площадку. Есть планы по дальнейшему благоустройству, но, главное, при поддержке губернатора принято решение о расширении здания Хоровой школы», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Детская хоровая школа мальчиков и юношей работает в Дубне с 1991 года и является организатором четырёх разного уровня фестивалей и конкурсов — хоровых и музыкальных. Концертный хор мальчиков и юношей «Дубна» — неоднократный победитель международных, всероссийских, областных, конкурсов.

Все работы планируется завершить до конца 2026 года.

