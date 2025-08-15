В Дубне прошло первенство города по парусному спорту

В этом году в Дубне первенство города по парусному спорту прошло уже в 47 раз. В акватории Иваньковского водохранилища над водной гладью поднялись десятки парусов. 10 августа здесь собрались больше сотни спортсменов, чтобы принять участие и в открытом первенстве Дубны по парусному спорту, и в «Кубке Московского моря — 2025», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования организованы парусным клубом «Атом», Московской федерацией парусного спорта при поддержке Объединенного института ядерных исследований.

Первыми силами померились самые юные участники. Для них прошла регата в классах — «Луч», «Оптимист», «Кадет». За первые места боролись более 25 участников в возрасте от 8 до 16 лет. Затем акватория Иваньковского водохранилища приняла флот, которого еще не видела здесь. Особым украшением регаты стали яхты класса «Летучий Голландец» — легендарные скоростные суда с богатой историей и олимпийским статусом. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, представляющих яхт-клубы Высшей школы экономики, Политехнического университета, Института нефти и газа имени Губкина, МГУ и МФТИ, а также сотрудники ОИЯИ.

«Подобные соревнования помогут вернуть Дубну на карту крупнейших центров парусного спорта в акваториях Волги и Иваньковского водохранилища», — отметили участники парусного клуба «Атом».

