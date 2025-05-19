В Дубне прошла военно-спортивная игра «Орленок»

Военно-спортивную игру «Орленок» в Дубне посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Умение школьников и студентов быстро бегать, ориентироваться, разбирать и собирать автомат — оценивали военные. Преодолеть лабиринт на пять изгибов, перепрыгнуть двухметровой высоты стену, пробежать по «разрушенному мосту» — эти задачи сами участники соревнований посчитали наиболее сложными. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал военно-спортивной игры «Орленок» в этом году проходил на территории школы № 7. Здесь обустроена общевойсковая полоса препятствий. Настоящая, такая как в армии. Ее прохождение стало одним из этапов игры.

«Соревнования проводятся в Дубне больше 25 лет. Наше молодое поколение должно быть воспитано в духе патриотизма. И в наших образовательных учреждениях мы проводим большую воспитательную работу, чтобы каждый из ребят понимал, он — будущий защитник Родины», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В этом году в ходе преодоления полосы препятствий участники установили несколько личных рекордов скорости. Говорят, тренировались ежедневно, педагоги и родители энергично поддерживали.

В финале игры приняли участие 10 команд. Среди старшеклассников победа была присуждена учащимся школы № 10. А у студентов выиграли учащиеся дубненского подразделения «Дмитровского техникума».

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