В Дубне прошел огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга»

В Дубне с огромным успехом прошел огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» в сопровождении пиротехнических команд. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Трое его участников — Троицкий снаряжательный завод, студия пиродизайна «Аватар» и компания «Фейерверки спецэффекты» — показали великолепное современное шоу, которое высоко оценили зрители.

В битве пиротехников за победу самую высокую оценку жюри и приз зрительских симпатий получила команда из Сергиева Посада «Фейерверки спецэффекты»

Шоу «Дубна. Волга. Драйв» стало кульминационным моментом в праздновании 68-го Дня рождения города.

«В этом году мы постарались организовать праздник для всех поколений дубненцев — детей, молодежи, наших уважаемых академиков, — отметил глава Дубны Максим Тихомиров, — думаю, что у нас всё получилось».

Салюты в сопровождении лучшего барабанного шоу Top Beat собрали тысячи горожан на набережной Волги и на волжском мосту, откуда открывался самый красивый вид.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.