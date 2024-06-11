В Дубне продолжаются работы по благоустройству жилых дворов

По дворе дома по ул. Тверской прошли масштабные работы по укладке асфальтового покрытия. В целом, в рамках программы благоустройства, в этом дворе выполним следующий объем работ: укладка асфальта, организация парковочных мест, установка детской площадки, высадка 150 кустов пузыреплодника, а также установка дополнительного освещения.



"Благодарю жителей двора за проявленное терпение. Понимаю, что работы приносят определенный дискомфорт, поэтому поставил задачу не затягивать процесс», — поблагодарил жителей глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев