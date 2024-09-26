В Дубне продолжается капремонт центра образования для детей «Дружба»

В Дубне продолжается капремонт центра дополнительного образования для детей «Дружба». Внутри здания уже отштукатурены стены, идет подготовка к прокладке инженерных сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«У нас фасад навесной, это металлокассета. Сейчас подрядчик как раз его заказал, ждем изготовления и сразу будем делать. Мы видим, уже направляющие под фасад выставлены, идет утепление», — пояснил заместитель главы округа Дубна Алексей Степаненко.

Количество рабочих на объекте увеличено. Сейчас собирают строительные леса, чтобы приступить к монтажу фасада. Планируется, что полностью капитальный ремонт здания завершат к концу текущего года.

Центр «Дружба» — один из пяти центров дополнительного образования в Подмосковье, который ремонтируется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.