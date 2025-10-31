В Дубне приступили к подготовке празднования 70-летия наукограда

В следующем году Дубна отмечает 70-летний юбилей. 2026-й станет важной вехой и в истории Объединенного института ядерных исследований, особой экономической зоны, многих учреждений, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В знаковый год в городе пройдут праздничные мероприятия. Подготовку к ним обсудил глава Дубны Максим Тихомиров на расширенной коллегии. В зале — не только сотрудники администрации и руководители муниципальных учреждений, но и представители градообразующих предприятий.

В частности, глава Дубны представил предложения по логотипу и фирменному стилю в украшении города в юбилейный год.

На встрече рассмотрели и первые предложения по праздничным мероприятиям, Среди которых — гастрофестиваль, симфодень и другие. Также уже сейчас городские улицы, набережную приводят в порядок, чтобы 70-летие Дубна встретила во всей красе.

«Начинаем масштабную подготовку к празднованию 70-летия нашей любимой Дубны. Начали с разработки логотипа, фирменного стиля и сбора предложений по мероприятиям. К работе привлекли градообразующие предприятия города. Сделаем все, чтобы в юбилейный год наукоград вошел красиво», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.