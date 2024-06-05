сегодня в 18:02

В Дубне приступили к масштабной очистке Южной канавы

Южная канава в Дубне заилилась и уже давно не выполняла свои функции. Как результат, во время паводков прилегающую территорию регулярно подтапливало, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так как канава находится в ведомстве ВРГС, муниципалитет не может направить бюджетные средства на её очистку. К счастью, удалось договориться с руководством ФГУП «Канал им. Москвы» — предприятие выделило спецтехнику, плавающий экскаватор.

Работы начались 4 июня и будут идти не одну неделю. Администрация Дубны контролируем их ход, готова в любой момент оказать содействие.

По итогам, Канаву приведут в нормативное состояние — три метра шириной, полтора метра глубиной.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.