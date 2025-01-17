В Дубне презентовали цифровую химическую лабораторию

Губернатор Московской области вручил ее ученику школы Григорию Егорову на личной встрече накануне Нового года. Девятиклассник сам написал Андрею Юрьевичу Воробьеву с такой просьбой. Сегодня лабораторию уже демонстрируют школьникам.

«Это было неожиданно, что на обычного школьника обратят внимание, но мы видим результат — у нас есть лаборатория. Хочу выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за возможность заниматься проектной деятельностью и главе города за то, что он поддерживает молодёжные инициативы», — сказал ученик гимназии № 11 Григорий Егоров.

Григорий Егоров — лауреат Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он регулярно участвует в проектной деятельности и не раз становился победителем научно-технологических конкурсов. Встречался он и с главой города Максимом Тихомировым, где признался, что будущее хочет связать с химией.

Для начала работы с лабораторией, достаточно загрузить специальное программное обеспечение, которое входит в комплект, на компьютер. А дальше каждый ученик сможет проводить настоящие эксперименты и даже сделать научные открытия. Планы по проектам большие.

«Достаточно, например, запустить прибор, датчик в раствор и мы на компьютере получаем информацию, как изменяются условия среды. Лаборатория позволит участвовать нам в научно-практических конференциях и просто заниматься с ребятами, расширять их кругозор. Возможности настолько разнообразные, что действительно дух захватывает», — отметила учитель химии гимназии № 11 Наталья Козлова.

Комплект включает датчики измерения ph-среды, лабораторные кюветы, специальные ёмкости. В ближайшее время программное обеспечение будет установлено на школьные компьютеры и ученики смогут погрузиться в науку с головой.

«Первым проектом, который Григорий хочет реализовать с помощью новой лаборатории, будет связан с военно-промышленным комплексом и направлен на поддержку специальной военной операции. Горжусь, что в нашем городе есть такие ребята!», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.