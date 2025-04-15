В Дубне представили инновационные технологии охраны здоровья на рабочем месте

В особой экономической зоне «Дубна» внедрена эталонная модель комплексного центра здоровья работающих на производстве. Так, утро многих сотрудников предприятия «Энкор» начинается с этого кабинета для самодиагностики. Такой ритуал актуален особенно для водителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Например, здесь можно проверить зрение, измерить давление, пройти алкотестер. Рядом — «Умная палата». С помощью этого сенсорного стенда за 5 минут можно определить более 140 физиологических параметров. Эти технологии и продемонстрировали Веронике Скворцовой.

В соседнем кабинете — «Цифровой здравпункт». Он оснащен тонометром, глюкометром, а также волшебным чемоданчиком — персональным помощником по реабилитации, где есть все необходимое для прохождения физиотерапии, магнитотерапии и других процедур.

Такой кейс может получить любой сотрудник предприятия и уже на рабочем месте в перерыве получать необходимое лечение.

«Хочу поблагодарить МСЧ № 9 — именно они являются головным центром ФМБА по развитию технологию самоконтроля и самодиагностики. Это дополнительно мотивирует людей к тому, чтобы, например, бросить курить. Если после каждой сигареты резко падает сатурация и меняется артериальное давление и с помощью специальных часов человек это видит, то он быстрее откажется от вредной привычки», — отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Также на производственных площадях расположены информационные экраны, которые называют библиотекой знаний. Здесь можно посмотреть и инструкции по охране труда, и, в случае необходимости, вызвать медика.

В руководстве ФМБА России отметили, что предприятия особой экономической зоны максимально вовлечены в тему здоровья, которое ставят во главу угла. Такой опыт планируется масштабировать по всей стране.

«Медико-санитарная часть № 9 ФМБА России уже давно задает темп развития всей отрасли технологии охраны здоровья работающих», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.