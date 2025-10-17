В Дубне построят производство испарительного оборудования для промышленности

О проекте компании рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Площадка ОЭЗ „Дубна“ пополнилась новым резидентом. Проект по созданию производства испарительного оборудования для систем промышленного охлаждения здесь реализует компания „Инфинит ПРО“. В рамках инвестпроекта будет построен производственно-административный комплекс со складскими помещениями общей площадью 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 708 млн рублей», — отметила Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что новый резидент создаст не менее 125 рабочих мест на территории ОЭЗ «Дубна». Запуск производства запланирован на 2027 год. После выхода предприятия на полную мощность, компания сможет производить порядка 300 единиц современного оборудования в год, что позволит в значительной степени заместить потребность в импорте аналогичного оборудования на российском рынке.

В рамках инвестпроекта компания «Инфинит ПРО» будет выпускать поперчноточные градирни открытого и закрытого типов, а также испарительные конденсаторы. Все продукты имеют блочную конструкцию максимальной заводской готовности для сокращения сроков и стоимости их монтажа на объектах и увеличения качества сборки.

Поперечноточные градирни закрытого типа служат как для охлаждения как воды, так и различных незамерзающих хладагентов на основе растворов гликолей. Они применяются

во всех отраслях промышленности, в том числе в области центрального кондиционирования. Испарительные конденсаторы служат для конденсации газообразных хладагентов (аммиак, различные фреоны) и применяются в области получения промышленного холода в основном в нефтехимической и пищевой промышленности.

Подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.