В Дубне появится пункт проката велосипедов в рамках проекта ВЕЛО1

В Дубне приступили к обустройству пункта проката велосипедов в рамках проекта ВЕЛО1. Он будет работать на набережной им. Менделеева и станет третьим вдоль маршрута, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

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Об этом стало известно по итогам юбилейного голосования по федеральной программе.

Здесь можно будет взять напрокат оборудование, чтобы прокатиться на трассе ВЕЛО1, при этом сдать его можно будет в любом пункте велодорожки от Дубны до Яхромы. Также можно будет сделать и наоборот: арендовать велосипед на первой точке маршрута или в Дмитрове и доехать до финиша, до Дубны. Напомним, что в наукограде также построен свой веломаршрут, где также можно прокатиться.

С этого года в Дубне у пляжа на Волге заработал и местный пункт проката велосипедов. Оба проката расположены на набережной им. Менделеева в Дубне.

Это одно из самых популярных мест отдыха среди горожан и гостей города. За его состоянием следят члены общественного совета парка, среди них — руководитель сообщества «Ремесленники Дубны», директор Дубненского симфонического оркестра, городские депутаты. Они отмечают, что набережная с каждым днем становится комфортнее.

«Ежедневно набережную обслуживают больше 20 человек, это как сотрудники МБУ „Городские парки“, так и подрядные организации. Они убирают мусор, косят траву, проводят работы по озеленению. В этом году мы дополнили парк как новыми объектами, так и насытили это площадку новыми мероприятиями», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Уже второй год подряд каждые выходные на набережной им. Менделеева проходят бесплатные концерты «Музыка на Волге», в будни любой желающий может выступить на импровизированной сцене в рамках проекта «Улица». На этот год запланированы и другие мероприятия. Так, уже 28 июня здесь развернется масштабная площадка празднования Дня молодежи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.