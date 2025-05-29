В Дубне появится парк жизненных ценностей

На территории центра дополнительного образования «Дружба» в Дубне начались работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас в Дубне на площадке перед зданием уже вырубили аварийные опасные деревья, привезли и выровняли грунт. Теперь рабочие приступают к планировке территории, затем здесь будут обустроены новые тротуарные дорожки, высажены туи и кустарники, а также установлены 10 лавочек.

Директор центра «Дружба» в Дубне отмечает, что вместе с воспитанниками решили сделать на лавочках надписи, такие как «Скамейка для самых добрых», «Скамейка для любящих». Каждая будет соответствовать жизненным ценностям воспитанников. В результате благоустройства здесь появится настоящий новый парк. Работы ведутся на средства со дня благотворительного труда, которые горожане собрали в прошлом году.

«В январе мы открыли центр дополнительного образования «Дружба» после капитального ремонта. Кабинеты, мастерские преобразились, сейчас пришла пора привести в порядок и территорию вокруг. Знаем, как это место любят наши дети, поэтому решили разбить здесь маленький парк», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

К посадкам зеленых насаждений подключаются воспитанники центра. Они приносят дубы, кедры, цветы. Так, 12-летняя Алиса Ваулина вместе с мамой вырастила 20 саженцев каштанов, которые решила также подарить «Дружбе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.