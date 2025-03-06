В Дубне появилась ячейка региональной ассоциации ветеранов СВО

В Дубне создали ячейку региональной ассоциации ветеранов СВО. Ее создали по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная миссия — поддержка ветеранов, включая юридическую помощь, социальные льготы и содействие в трудоустройстве. Ассоциация активно сотрудничает с государственными и частными организациями для обеспечения трудоустройства ветеранов, предлагая программы переподготовки и повышения квалификации. Кроме того, она занимается патриотическим воспитанием молодежи, увековечиванием памяти павших героев и поддержкой семей участников СВО.

«С первых дней начала СВО мы поддерживаем участников боевых действий, а также всегда на связи с их родными. Своих не бросаем», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

«С большим уважением и вниманием глава города относится к нашим предложениям по развитию военно-патриотического сектора в городе. Теперь, благодаря поддержке верховного главнокомандующего, мы обладаем новыми инструментами воздействия и стратегией развития. Это отличная возможность для нас всех сделать наш город еще лучше и сильнее», — сказал Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.