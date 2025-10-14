В Дубне подготовят специалистов для градообразующих предприятий

В государственном университете «Дубна» готовят узких специалистов под запрос градообразующих предприятий. Сейчас набран второй поток студентов «Школы инженеров Кронштадта». Всего 28 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представитель компании «Кронштадт» обратился к новым слушателям программы: «В будущем году мы планируем развиваться, поэтому очень на вас надеемся. Впереди вас ждет серьезное, интенсивное, но интересное обучение».

Первый поток в Дубне был набран 2 года назад. 70 процентов его выпускников — 22 из 30 человек — трудоустроены на предприятиях в Дубне и успешно решают поставленные задачи. Егор Кузнецов — один из них. Отмечает, программа в школе насыщенная, дает возможность быстро адаптироваться к работе.

«Школа инженеров Кронштадта» призвана решить важную задачу для наукограда — в рамках ее работы готовят дефицитные кадры для городских предприятий. Как отмечают представители компании, на рынке труда сложно найти инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, а именно они востребованы сегодня на авиапредприятиях. В университете «Дубна» разработана уникальная программа, адаптированная под специфику производства дубненских заводов.

Студентам предстоит двухлетнее обучение в рамках Школы — оно идет параллельно их основной программе в вузе. Упор на практическую часть. У каждого слушателя будет наставник, который поможет погрузиться в работу предприятия.

«Основная цель этой школы — подготовить ребят так, чтобы к завершению обучения они прошли процесс адаптации на предприятии и моментально влились в работу, решали сложные задачи. Это не единственное такая программа нашего вуза. Также университет „Дубна“ разработал курсы и полноценно сотрудничает с ОИЯИ, ГосМКБ „Радуга“, „Промтех-Дубна“ и другими предприятиями», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

В 2027 эти ребята станут полноценными сотрудниками «Кронштадта» и Дубненского машиностроительного завода, и за их плечами уже будет серьезная подготовка и солидный опыт работы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.