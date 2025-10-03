В Дубне открылся офис ассоциации ветеранов СВО

Ассоциация ветеранов СВО в г. о. Дубна открыла официальный офис. На церемонии открытия прошел молебен о всяком добром деле с молитвами и прощениями о военнослужащих. Обряд провели с образом Богоматери, который руководитель ассоциации Максим Большаков привез из освобожденного Артемовска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Благодаря главе нашего города нам выделили полноценное помещение для проведения наших совещаний и постановки задач, работой с обращениями от граждан. Основные наши направления работы — это социальная адаптация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Это помощь в трудоустройстве, оказание в любых трудных жизненных ситуациях. Также одно из основных направлений — продвижение патриотического воспитания среди молодежи», — рассказал о деятельности офиса Николай Киреев, начальник штаба Ассоциации ветеранов СВО по г. о. Дубна.

Всего в офисе три помещения: кабинет руководителя, приемная для общения с ветеранами и членами их семей, а также штаб. В нем сразу же прошло совещание по итогам сентября: актив доложил о работе со школами, оказании адресной помощи. Отделение Ассоциации ветеранов СВО по г. о. Дубна работает с 24 февраля 2025 года и занималось активной общественной работой еще до того, как появилось офисное помещение. Вся деятельность проводится исключительно на добровольной основе.

«Вопрос выделения помещения для офиса ассоциации ветеранов СВО даже не стоял — это меньшее, чем мы могли помочь нашим ветеранам. Они защищали нашу страну на линии боевого соприкосновения, а сейчас, после демобилизации, решают важнейшую задачу для общества: помогают воспитывать молодое поколение и делают все, чтобы их сослуживцы смогли продолжить полноценную жизнь после демобилизации. Всегда на связи с ребятами, готов к любым предложениям», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.