В Дубне откроется Школа креативных индустрий

Школа креативных индустрий откроется в Дубне на базе Дубненской детской школы искусств в рамках федерального проекта «Развитие искусства и творчества» государственной программы РФ «Развитие культуры». Это — образовательный центр для детей, где они могут развивать творческое мышление и осваивать современные цифровые форматы, объединяя науку, искусство и технологии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 1 сентября 2026 года начнутся занятия в двух студиях. В Дубне выбрали направления «Дизайн» и «Фото- и видеопроизводство». Для них будет закуплено специальное оборудование — фото- и видеокамеры, коптеры, компьютеры, планшеты, телевизоры и самое современное программное обеспечение.

«В этом году выполнили капитальный ремонт здания Дубненской детской школы искусств, где занимаются более 1000 учеников. Удалось полностью обновить фасад, а также классы, концертный зал с использованием самых современных технологий. Сейчас это комфортное помещение, где детям комфортно творить. Следующий шаг — расширение возможностей, которые будут соответствовать интересам современных детей», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Классы для новых студий будут организованы в здании Дубненской детской школы искусств, где недавно был закончен капитальный ремонт. Планируется оформить их в соответствии с фирменным стилем, принятым для всех Школ креативных индустрий, которых за 2024 год в РФ уже создано 83 в 55 регионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.