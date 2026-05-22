ИИ выявил и помог убрать 5 тыс случаев мусора на остановках Подмосковья

Нейросеть с 23 мая 2024 года контролирует чистоту на остановках общественного транспорта в Подмосковье через систему «Безопасный регион». С момента запуска устранено 5 тыс. фактов мусора, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток с 645 камер системы «Безопасный регион», установленных на остановках. Алгоритмы фиксируют мусор и переполненные урны, после чего автоматически формируют задание на уборку с указанием точных координат.

Спустя некоторое время система повторно проверяет место и подтверждает выполнение работ. Если нарушение не устранено, ИИ возвращает задачу на доработку.

Ознакомиться с другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион». Развитие таких решений соответствует целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.