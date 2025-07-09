В Дубне обустроили остановку у 2 садоводческих товариществ по просьбе жителей
Фото - © Администрация г.о. Дубна
По просьбам горожан в Дубне установлен автобусный павильон на подъезде к садоводческим товариществам «Заря-1» и «Заря-2». Также здесь организовали заездной карман и будет размечен пешеходный переход, сообщает пресс-служба администрации округа.
Всего около полутора сотен участков в СНТ «Заря-1» и «Заря-2». Они организованы довольно давно — в основном, для сотрудников предприятий и организаций левобережной части города. Сейчас владельцы их — люди, в основном, пожилые, многим пешком добираться до дачных участков трудно, теперь будут ездить.
«Очень удобно теперь, большая благодарность от нас всех», — говорит пенсионерка Валентина Басова.
Работы велись в соответствии со всеми нормами. Сначала были вырезаны площадки под заездной карман и пешеходный переход, они засыпаны песком, щебнем, покрыты битумной эмульсией. Потом — слой асфальта. Делают качественно в расчете, что простоит долго.
«Установку автобусных павильонов вблизи СНТ в Дубне продолжим», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров. Пока в разработке маршрут общественного транспорта, который ведет к СНТ «Дубна-2», но автобусный павильон там уже запланирован.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.