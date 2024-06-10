В Дубне обустраивают вело-пешеходный маршрут

В Дубне идет реализация большого проекта «Дубненская кругосветка», подразумевающего обустройство велодорожки. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Работы по обустройству велодорожки параллельно идут в нескольких местах, в том числе на Комсомольской набережной. Стоит задача сделать этот участок в максимально возможно короткие сроки, чтобы не доставлять неудобства жителям.

Дубненцы с интересом наблюдают за строительством этого исторического для города объекта, который соединит сразу несколько районов наукограда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.